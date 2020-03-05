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Так, объявляя состав нового Кабинета Министров Шмыгаль заявил, что назначение единственной женщины в правительстве — министра социальной политики Украины Марины Лазебной — это “начало экспансии в правительстве”.

“Итак, сейчас я прокомментирую. Министр социальной политики, кандидат наук, женщина вашему вниманию — Лазебная Марина Владимировна. Это начало экспансии в это правительство. Я отец двух дочерей. Меня сложно обвинить в сексизме, поверьте. Поэтому у нас есть ряд вакансий и мы хотим расширить еще два направления. Поэтому в первую очередь мы ведем переговоры с женщинами. И накануне праздника поздравляю всех женщин, очень уважаю, очень люблю. Знаю, что среди женщин много профессиональных, умных и ответственных людей”, — сказал он.

В “Гендере в деталях” обратили внимание на эту неоднозначную реплику Шмыгаля и призвали к открытой дискуссии о том, является ли она сексистской.

“Он понимает, что наличие только одной женщины в правительстве не ок и намекает, что на остальные вакансии в первую очередь будут рассматриваться женщины ради гендерного баланса? Он считает, что одна министерка — это уже гендерная экспансия и пытается оправдать немногочисленность женщин в правительстве наличием дочерей?”, — отметили в организации.

Справка. Гендер в деталях (genderindetail.org.ua) — украинский научно-популярный онлайн-ресурс. Площадка сочетает в себе образовательное пространство и платформу для общественной дискуссии. На сайте ресурса размещается контент, связанный с вопросами гендерной теории и феминизма (тематические обзоры, изображения и видео, рецензии, переводы иностранных новинок и классики, журналистские расследования, научные статьи и т.д.). Также организация устраивает лекции с участием экспертов по гендерной тематике, феминистские вечеринки, показы кинофильмов.