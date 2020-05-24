Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предстанет перед судом по обвинению в коррупции.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Нетаньяху предъявлены обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием – дела, которые известны как 1000, 2000 и 4000:

Дело 1000 – мошенничество и злоупотребление доверием: его обвиняют в получении подарков – главным образом сигар и бутылок шампанского – от влиятельных бизнесменов в обмен на услуги;

Дело 2000 – мошенничество и злоупотребление доверием: Нетаньяху обвиняется в предложении помочь улучшить распространение израильской газеты Yediot Ahronot в обмен на позитивное освещение его личности;

Дело 4000 – взяточничество, мошенничество и злоупотребление доверием: будучи премьер-министром и министром связи во время предполагаемого преступления, Нетаньяху обвиняется в продвижении регулирующих решений, благоприятных для контролирующего акционера телекоммуникационного гиганта Bezeq, Шаула Еловича, в обмен на позитивное освещение новостным сайтом.

Нетаньяху решительно отвергает все обвинения против него, назвав их “охотой на ведьм” политическими оппонентами.

Стоит отметить, что раньше такого прецедента не было в Израиле. Поэтому не ясно, как он будет исполнять обязанности премьера и быть под следствием.

Бывший премьер-министр Эхуд Ольмерт ушел с поста партийного лидера, когда в 2008 году он находился под следствием по обвинению в коррупции, но технически оставался премьер-министром до выборов, которые привели к власти Биньямина Нетаньяху.

Согласно израильскому законодательству, премьер-министр, обвиняемый в совершении преступления, не обязан уходить в отставку.

Даже если Нетаньяху признают виновным, он не будет обязан уходить в отставку до тех пор, пока не будут исчерпаны судебные апелляции, что, по идее, может занять много месяцев или даже лет.