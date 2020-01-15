Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что обсуждаемые высокие зарплаты его коллег за декабрь – результат того, что им выплатили премии за несколько месяцев.

Об этом он рассказал в ходе брифинга.

Дубилет пояснил, что не все министры, которые работают в Кабмине, имеют возможность жить за свои сбережения, потому им необходимы более высокие зарплаты, соразмерны с теми, которые предлагают в частном бизнесе.

При этом, казус с декабрьскими зарплатами, по его словам, возник из-за того, что министрам выплатили премии сразу же за несколько месяцев, и если разбить их на несколько частей, то уровень зарплат вполне допустимый.

В частности, он отметил, что средний доход министров составляет 40 – 80 тысяч гривен в месяц.

Как пример, средняя зарплата премьер-министра Алексея Гончарука 61 тысяча гривен, министр культуры Владимир Бородянский получает 37,8 тысяч гривен, хотя в декабре он получил 91 тысячу гривен.

“Если посмотреть, какова средняя сумма зарплаты вышла за несколько месяцев, у нас конечно высокая сумма для Украины, мы осознаем, что это выше, чем средний доход по Украине, однако ей еще далеко-далеко до зарплат некоторых других государственных предприятий”, – сказал министр.

Что касается лично Дубилета, у которого в декабре оказалась самая низкая зарплата, 17 тысяч гривен, то он прокомментировал, что публично отказался от любых премий и надбавок, так как имеет достаточно сбережений, чтобы какое-то время не получать зарплату.

Как сообщалось ранее, ряд министров, а также Премьер-министр Алексей Гончарук, в назначили себе огромные премии в декабре 2019 года.