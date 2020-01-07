Об этом сообщает The Guardian.
“Джокер” – 11 номинаций
“Ирландец” – 10 номинаций
“Однажды в Голливуде” – 10 номинаций
“1917” – 9 номинаций
Лучшим актером по версии BAFTA может стать Хоакин Феникс, за главную роль в фильме “Джокер”. На эту же награду претендует Леонардо ди Каприо за роль в фильме “Однажды в Голливуде”.
Но среди 20 актерских номинаций нет ни одного представителя цветной этнической группы. В частности, не номинированы Дженнифер Лопес, Эдди Мерфи, Синтия Эриво, получившие “Золотой глобус” накануне.
Аналогичная претензия к BAFTA была и в прошлом году, когда в 94% номинантами стали “белые”.
“Это не является неуважением к любому, кто был номинирован, потому что это невероятно сильный список в этом году. Если вы посмотрите на категорию режиссеров, где, как я надеялся, мы увидим хотя бы одну женщину-режиссера, это невероятно сильный список, когда у вас есть такие люди, как Мартин Скорсезе, Квентин Тарантино и Сэм Мендес, которые были неоднократно номинированы в прошлом”, – сказала генеральный директор BAFTA Аманда Берри.
Для конкурсного жюри BAFTA настоящим сюрпризом стал успех фильма “Джокер”. Его успех связывают с темой психологического насилия в реальном мире, а также с усталостью зрителей от фильмов о супергероях.
Кинопремия BAFTA состоится 2 февраля в Королевском Альберт-Холле в Лондоне (Великобритания).
- 12 мая в Лондоне прошла церемония вручения телевизионной премии BAFTA-2019 за лучшие проекты сезона.