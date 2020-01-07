Премия Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в 2020 году выделила фильм "Джокер" в 11 номинациях. Фильмы "Однажды в Голливуде" и "Ирландец" номинированы более чем 10 номинациях.

Об этом сообщает The Guardian.

“Джокер” – 11 номинаций

“Ирландец” – 10 номинаций

“Однажды в Голливуде” – 10 номинаций

“1917” – 9 номинаций

Лучшим актером по версии BAFTA может стать Хоакин Феникс, за главную роль в фильме “Джокер”. На эту же награду претендует Леонардо ди Каприо за роль в фильме “Однажды в Голливуде”.

Но среди 20 актерских номинаций нет ни одного представителя цветной этнической группы. В частности, не номинированы Дженнифер Лопес, Эдди Мерфи, Синтия Эриво, получившие “Золотой глобус” накануне.

Аналогичная претензия к BAFTA была и в прошлом году, когда в 94% номинантами стали “белые”.

“Это не является неуважением к любому, кто был номинирован, потому что это невероятно сильный список в этом году. Если вы посмотрите на категорию режиссеров, где, как я надеялся, мы увидим хотя бы одну женщину-режиссера, это невероятно сильный список, когда у вас есть такие люди, как Мартин Скорсезе, Квентин Тарантино и Сэм Мендес, которые были неоднократно номинированы в прошлом”, – сказала генеральный директор BAFTA Аманда Берри.

Для конкурсного жюри BAFTA настоящим сюрпризом стал успех фильма “Джокер”. Его успех связывают с темой психологического насилия в реальном мире, а также с усталостью зрителей от фильмов о супергероях.

Кинопремия BAFTA состоится 2 февраля в Королевском Альберт-Холле в Лондоне (Великобритания).