Об этом в интервью “Радио Свобода” сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

“Он закуплен государственным предприятием “Медицинские закупки Украины”. И сейчас он транспортируется на территорию Украины, поэтому в ближайшее время появится. Да, это препарат, который первым показал, что при его применении уменьшается продолжительность пребывания человека на стационарном лечении и уменьшается количество летальных случаев”, – отметил Ляшко.

Ранее Всемирная организация здравоохранения провела ряд исследований с целью подтверждения эффективности известных препаратов против коронавируса типа COVID-19.

Так, схемы применения “Ремдесивира”, “Гидроксихлорохина”, “Лопинавира/Ритонавира” и “Интерферона” имели незначительное влияние на 28-дневную смертность или течение COVID-19 у госпитализированных пациентов. Иными словами, эти препараты неэффективны в борьбе с вирусом типа COVID-19.

По состоянию на 16 октября научно доказана эффективность только одного препарата от коронавируса COVID-19 для пациентов с тяжелой формой болезни. В настоящее время это “Дексаметазон”.

Кабинет Министров выделил средства на централизованную закупку лекарственного препарата “Ремдесивир” для лечения больных с тяжелой стадией COVID-19.