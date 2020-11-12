Препарат для лечения рака крови AstraZeneca Calquence не смог улучшить показатели выживаемости и предотвратить легочную недостаточность у пациентов, госпитализированных с симптомами COVID-19.

Об этом заявил производитель препарата, ссылаясь на результаты исследований средней стадии, информирует Reuters.

Компания AstraZeneca назвала результат исследования эффективности препарата “неутешительным”. Однако компания продолжает клинические испытания кандидата в вакцины против коронавируса. Результатов пока нету, но ученые не останавливаются.

Считается, что пациенты с тяжелыми симптомами COVID-19 страдают от чрезмерной реакции иммунной системы, известной как цитокиновая буря. AstraZeneca преследовала цель проверить, может ли препарат Calquence, который подавляет определенные элементы иммунной системы, нормализовать этот иммунный ответ.

В компании отметили, что данные этих испытаний не влияют на разрешение лечения рака крови этим препаратом.

Препарат, который уже используется для лечения некоторых видов рака крови, одобрен для лечения взрослых пациентов с хроническим лимфолейкозом в США и ряде других стран.

AstraZeneca является одной из основных компаний, которые работают над созданием вакцины против коронавируса.