Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов считает, что преследование Татьяны Чорновол за события, происходившие 18 февраля 2014 - это попытка переписать историю Украины, опорочить и унизить Революцию Достоинства.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Опасность реванша. Я никогда не забуду, что происходило в Киеве 18 февраля 2014. Власть, сошедшая с ума, пыталась утопить в крови Революцию Достоинства. Патриотов убивали на Институтской, добивали раненых металлическими прутьями в Мариинском парке. Вечером против невооруженных защитников Майдана бросили всех собранных в Киеве силовиков, объявив для прикрытия убийств так называемую антитеррористическую операцию. Они подожгли Дом профсоюзов, где располагался наш Штаб сопротивления, расстреливали и забрасывали Майдан гранатами”, – рассказал Турчинов.

Он напомнил, что в тот день были убиты 28 протестующих, огромное количество людей получили тяжелые ранения и травмы.

“Тогда, во время осады на Майдане, нас оставалось не так много, но мы выстояли и победили. В те страшные времена с нами была и Татьяна Чорновол, которая, оправившись после страшных побоев, сразу стала в строй”, – добавил он.

По словам Турчинова, преследование Татьяны Чорновол за события, происходившие 18 февраля 2014 – это попытка переписать историю Украины, опорочить и унизить Революцию Достоинства, победу и достижения которой признал весь цивилизованный мир.