Об этом он написал на своей странице в Facebook.
“Опасность реванша. Я никогда не забуду, что происходило в Киеве 18 февраля 2014. Власть, сошедшая с ума, пыталась утопить в крови Революцию Достоинства. Патриотов убивали на Институтской, добивали раненых металлическими прутьями в Мариинском парке. Вечером против невооруженных защитников Майдана бросили всех собранных в Киеве силовиков, объявив для прикрытия убийств так называемую антитеррористическую операцию. Они подожгли Дом профсоюзов, где располагался наш Штаб сопротивления, расстреливали и забрасывали Майдан гранатами”, – рассказал Турчинов.
Он напомнил, что в тот день были убиты 28 протестующих, огромное количество людей получили тяжелые ранения и травмы.
“Тогда, во время осады на Майдане, нас оставалось не так много, но мы выстояли и победили. В те страшные времена с нами была и Татьяна Чорновол, которая, оправившись после страшных побоев, сразу стала в строй”, – добавил он.
По словам Турчинова, преследование Татьяны Чорновол за события, происходившие 18 февраля 2014 – это попытка переписать историю Украины, опорочить и унизить Революцию Достоинства, победу и достижения которой признал весь цивилизованный мир.
- Утром 10 апреля к бывшему народному депутату Татьяне Чорновол пришли с обыскомсотрудники Государственного бюро расследований.
- Позже ГБР сообщило Чорновол о подозрении в умышленном убийстве. Ее подозревают в умышленном противоправном нанесении смерти другому человеку, осуществленном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц.