#Буквы собрали ключевые тезисы пресс-конференции.

Напомним, что ровно год назад прошла инаугурация президента Зеленского.

За день до пресс-конференции в Мариинском парке подстригли газон, а сегодня с самого утра моросил дождь. Стоит отметить, что организаторы не предусмотрели навесы на случай если пойдет сильный дождь.

В начале пресс-конференции Зеленский обратил внимание на то, что аккредитовали не всех журналистов. Он предложил в следующий раз, чтобы журналисты сами предложили формат общения.

Возобновление работы транспорта и детских садов

По словам Зеленского, с 22 мая заработает общественный городской им пригородный транспорт. Межобластной транспорт пока работать не будет. С 25 мая заработают детские сады. Он подчеркнул, что статистика с коронавирусом в Украине не такая страшная.

Ипотека под 10%

“Я уже год борюсь за то, чтобы у нас ипотека была под 10%. Поэтому в ближайшее время впервые за много лет у нас будет ипотека для каждого гражданина под 10%. Мне кажется, что это большая победа”, – сказал президент Зеленский.

Разведение на фронте

“Что касается участков разведения – никакие участка не разводились, потому что не было встреч в Минске. Прежде всего, мы перезагрузили Минскую группу и все это видят”, – сказал Зеленский.

Нормандский формат

Что касается встреч в Нормандском формате после карантина, то, по словам Зеленского, с Россией нужно встречаться и говорить: “Нам нужен результат”.

“Сразу после COVID-19 у нас должна состояться в нормандской формате … Надо говорить, надо договариваться, я готов к любому формату. Мне все равно”, – сказал Зеленский.

Мир на Донбассе

“Что касается “просто перестать стрелять”: это сложный процесс. Я никогда не призывала, чтобы наша армия не отвечала… Я хотел показать всему миру, что у нас мощная армия, но мы не провоцируем, мы защищаем свою страну”, – заявил Зеленский.

“Там (на Донбассе – ред.) все есть. И российские военные, и российские граждане”, – заявил Зеленский.

Зеленский пожаловался на кадровый голод

На вопрос, почему на ключевые посты в государстве были назначены люди не по профессиональным качествам, а по признакам приближенности к президенту, Зеленский ответил: “Ни одного кума или военного друга я не буду назначать. Ни одного кума или военного друга я не назначил”.

“У нас кадровый голод в стране. Я не могу найти сейчас хорошего министра культуры. Мы вместе с премьером ищем… Нам очень сложно найти министра образования. Нам очень сложно найти министра энергетики, потому что какого бы человека не взяли в отрасли энергетики, на следующий день СМИ пишут: это точно человек Ахметова, или человек Коломойского, или господина Пинчука. А скажите мне, пожалуйста: где у нас независимые энергетики в стране, они есть? Дайте мне их”, – подчеркнул Зеленский.

Зеленский считает, что стал «приговором Порошенко»

У Зеленского спросили, считает ли он, что за год президентства стал “приговором для Порошенко”.

“Что касается приговора Порошенко – я уверен в этом. Думаю, все еще впереди… Думаю, они так руководили государством, что их ждет очень много разных приключений и приговоров”, – заявил президент страны.

Что касается аудиозаписи разговора пятого президента Петра Порошенко с экс-вице-президентом США Джо Байденом, то Зеленский ответил следующее: “Реагировать должны прокуратура, правоохранительные органы. Я знаю, что Генпрокурор еще вчера зарегистрировала уголовное производство через депутата Деркача… Будут расследовать… Я знаю, что это могут квалифицировать как госизмену”.

Зеленский обещает построить все мосты

По его словам, необходимо 3 миллиарда гривен. За 2-2,5 года построят мост в Запорожье.

Только в Ивано-Франковской области 1900 мостов.

Зеленский о медреформе

“Первичку сделали и она очень неплохая … Но коронавирус показал – не вышло … Эта реформа не для людей, не для врачей – онa ни для кого”.

По его словам, такое учреждение, как “Охматдет” должно быть в каждой области.

Государственные дороги

Президент Владимир Зеленский заявил, что до конца его каденции на посту Главы государства, в стране достроят все государственные дороги.

Зеленский о возвращении чиновников времен Януковича

По его словам, некоторые чиновники времен беглого президента Виктора Януковича вернулись к управлению страной, так как не нашлось других профессионалов на эти должности.

Зеленский подумает о втором сроке

Владимир Зеленский не исключает того, что будет баллотироваться на второй срок, при условии поддержки народа.

Как известно, во время предвыборной кампании Зеленский заявлял, что идет только на один срок.

Конец эпохи бедности 100% не наступил

На вопрос о том, закончилась ли в Украине эпоха бедности, президент ответил отрицательно: “Я на сто процентов могу сказать, что эпоха бедности в Украине не закончилась. Как она может закончиться, когда кризис в мире, когда вы получили (от предшественника, – ред.) бедную страну. Вы должны что-то делать, делать какие-то шаги, что-то менять. И это будет. У нас нет просто так денег – они не падают с неба”.

Дела Гандзюк и Шеремета

По делу чиновницы Екатерины Гандзюк Зеленский обещает искать заказчиков, а по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета – ответственный Арсен Аваков.

“Моя ответственность, единственная, найти убийц и посадить в тюрьму. А если нашли не тех людей и придержали в тюрьме, то все кто это сделал должны понести ответственность. Это и есть президент”, – сказал Зеленский.

Зеленский о пленках Ермака

Президент заявил, что уже знает ответы следствия по пленкам Андрея Ермака.

“Что касается господина Ермака, для меня это пустое дело. Я знаю, кто проводил эти записи. Я знаю, для чего. Я знаю, кто шантажировал этими записями, хотел шантажировать меня лично, чтоб я снял Ермака”, – заявил он.

При этом Президент сказал, что не готов пока говорить, кто это сделал, потому что “идет следствие”.

“Вот как бы там следствие не закончилось, у меня есть ответ, полный. Частично там есть ответ, почему я некоторых людей увольняю”, – уточнил он.

Зеленский рассказал, что может предложить олигархам

Владимир Зеленский заявил, что олигархи не могут на него давить, но он вправе предложить им равные правила ведения бизнеса по закону.

“Я готов с ними (олигархами, – ред.) разговаривать – “давайте строить больницы”, мне – ничего не нужно. Что я могу им за это сделать? Только равные правила. Все. Больше ничего. Это и есть моя стратегия”, – сказал Президент.

Зеленский сравнил визит в Оман с поездкой в ​​Одессу

“Ну полетел (в Оман – ред.), ну встретился. Этот человек сейчас руководит Оманом … Я не понимаю, кто это поднимает и для чего. Я могу завтра поехать в Одессу. Я еще в душ хожу … Это личные вещи, мне кажется”, – сказал Зеленский.

Президент сказал, что визит в Оман был его частной поездкой.

Права крымских татар

Президент заявил, что договорилcя с Меджлисом о создании группы экспертов, которая бы проработала изменения в Конституцию относительно прав крымских татар. “Украина оговаривает ситуацию по Крыму со всеми европейцами, с которыми я встречаюсь”, – заявил Зеленский.

С одним из журналистов Зеленский перешел на русский язык

“Хотите говорить по-русски – говорите по-русски”, – ответил Зеленский журналисту одного из телеканалов, когда тот пожаловался, что он не может вести эфир на русском языке.

“Я уверен, что вопрос языка – искусственный”, – заявил Зеленский.

Зеленский о возможном недовольстве украинцев

Он заявил, что критику в свой адрес уже воспринимает спокойнее.

А также сказал, что он “ничего плохого не делает и уверен в каждом шаге”: “Я ничего не боюсь”.

Пресс-конференция закончилась. У Владимира Зеленского сегодня “напряженный график”, объявила его пресс-секретарь Юлия Мендель.