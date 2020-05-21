Вчера отгремела очередная пресс-конференция Владимира Зеленского, на которую корреспондента #Букв, к сожалению, не пустили "из-за коронавируса". Президент в Мариинке отвечал на удобные вопросы, но, как всегда, без фейлов не обошлось.

#Буквы собрали самое веселое и подготовили реакцию соцсетей.

Перлов было так много, что пользователи не знали с чего начинать:

Наверное, самой мемной шуткой прессухи был стул Зеленского, который так старательно сушили, чтобы президент брючки не намочил:

А намочить штанишки президент мог, поэтому посреди спича отпросился у журналистов в клозет:

Здесь не устояла даже Юлия Владимировна, закрепив свою оппозиционность и дав СММщику пространство для креатива:

Тимошенко можно, а другим — нет? Ну уж нет! Шутят все:

Нашли и клозет, в который бегал Гарант. Мы, конечно, не уверены, но, возможно, так влияет “горячая ванна”, которой охарактеризовали эту встречу:

Ситуация заставила написать о событии даже тех, кто этого делать не планировал:

Стул, кстати, сушили не простым феном, а ярким представителем технического ряда “конца эпохи бедности”:

Президента обвинили в переедании за не очень выгодный ракурс:

К госпоже Мендель также появились вопросы. Но кто же смеется над внешностью женщины? Осуждаем!

В соцсетях намекнули, что вечеринка без Сивохи — деньги на ветер, и нашли для комика посадочное место:

Президент изрядно вжарил, напомнив, что “физиологически” отличается от Порошенко:

В соцсетях кое-что заподозрили:

Да и вообще, украинцам показалось, что ивент был посвящен историям о борьбе с Порошенко:

Потому что никакой конкретики от президента украинцы не услышали:

Проводили и лингвистический анализ фраз Зеленского. Кажется, господин президент положил начало новым языковым “фишечкам”:

Были и те, кто не хотел очень обильно щелкать по клавиатуре, чтобы описать свои впечатления от просмотра бенефиса президента. У них, кажется, получилось описать его в двух словах:

Возникали дискуссии на тему названия для первого года президентства + целесообразности съемок второго сезона:

Соратница Тимошенко немножко похвалила Зеленского и дала установку на ближайшее политическое будущее:

Тем временем Юлия Владимировна не могла успокоить свои оппозиционные порывы и шпарили пост за постом, используя мемы и юмор “Квартала-95”:

А вот альтернативная версия пресс конференции, если вам все-таки очень интересно увидеть собственными глазами, а фулл смотреть страшно: