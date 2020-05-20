Сегодня, 20 мая, в Мариинском парке состоится пресс-конференция Президента Владимира Зеленского. Но сейчас в Киеве дождь, а локацию на открытом воздухе не оборудовали навесами.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

По его словам, дождь не сильный – моросящий, тем не менее основную локацию, где будет проходить общение с президентом не обустроили навесами.

Кроме того, локацию фуршета также не оборудовали навесами от дождя

Вокруг парка стоит оцепление из сотрудников полиции и Национальной гвардии. Тем не менее по парку можно свободно передвигаться.

Акредитованным журналистам на входе меряют температуру и раздают маски с перчатками.

На лужайке перед Мариинским дворцом обустроили сцену и стулья для журналистов, а еще смонтировали большие белые буквы “Зе” с восклицательным знаком.