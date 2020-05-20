Об этом сообщает корреспондент #Букв.
По его словам, дождь не сильный – моросящий, тем не менее основную локацию, где будет проходить общение с президентом не обустроили навесами.
Кроме того, локацию фуршета также не оборудовали навесами от дождя
Вокруг парка стоит оцепление из сотрудников полиции и Национальной гвардии. Тем не менее по парку можно свободно передвигаться.
Акредитованным журналистам на входе меряют температуру и раздают маски с перчатками.
На лужайке перед Мариинским дворцом обустроили сцену и стулья для журналистов, а еще смонтировали большие белые буквы “Зе” с восклицательным знаком.