Даша Заривная, пресс-секретарь главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака, лайкает посты российского фигуриста Евгения Плющенко, который агитирует за референдум в РФ, который позволит Владимиру Путину остаться у власти до 2036 года.

Об этом сообщают #Буквы.

Так, Плющенко на своей странице в Instagram призвал голосовать за принятие поправок в Конституцию Российской Федерации, которая позволит Владимиру Путину остаться у власти до 2036 года.

“Когда речь заходит о каком-либо коллективном решении, которое прямо повлияет на нашу с вами жизнь, я почему-то часто слышу популярную фразу: ”Мой голос ничего не решит”. Решит! Очень даже решит. Не обесценивайте свою позицию, тем более, что скоро предстоит вновь ее проявить относительно поправок в Конституцию РФ. Москвичи вообще могут пройти голосование онлайн, находясь при этом в любой точке мира”, – написал российский фигурист.

Этот агитационный пост в поддержку Путина понравился пресс-секретарю главы Офиса Президента Украины, которая поставила лайк.

Стоит отметить, что Плющенко и его жена Яна Рудковская поддерживают политику Путину. Они постоянно за него агитируют и поздравляют с днем рождения. Так, Рудковская называет Путина “великим президентом” и “сильным президентом”.

“С днем Рождения,Владимир Владимирович @putin_leader ! С днём Рождения наш великий президент! Счастья Вам бесконечного,здоровья и сил ! Сильный президент – сильная Россия ! 🇷🇺” — поздравила жена Плющенка.