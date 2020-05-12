Данную информацию он подтвердил в комментарии российскому агентству “Интерфакс”.

“Да, заболел. Лечусь”, – ответил Песков на вопрос агентства о его самочувствии.

Он уточнил, что находится в клинике.

Ранее коронавирус был диагностирован у ряда высокопоставленных должностных лиц России: у премьер-министра Михаила Мишустина, министра культуры РФ Ольги Любимовой, главы министерства строительства Владимира Якушева и его зама Дмитрия Волкова.