Данную информацию он подтвердил в комментарии российскому агентству “Интерфакс”.
“Да, заболел. Лечусь”, – ответил Песков на вопрос агентства о его самочувствии.
Он уточнил, что находится в клинике.
Ранее коронавирус был диагностирован у ряда высокопоставленных должностных лиц России: у премьер-министра Михаила Мишустина, министра культуры РФ Ольги Любимовой, главы министерства строительства Владимира Якушева и его зама Дмитрия Волкова.
- Россия вышла на второе место в мире по числу случаев коронавируса. По состоянию на 12 мая в РФ зафиксировано 232 243 случая заболевания COVID-19.