Пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова высмеяла встречу президента Сербии Александра Вучича и президента США Дональда Трампа. Из-за этой шутки страны едва не поссорились.

#Буквы рассказывают об этом инциденте.

Так, 5 сентября Захарова опубликовала на своей странице в Facebook пост с фотографией переговоров президента Вучича с Трампом в Овальном кабинете Белого дома.

Стул, на котором сидел сербский лидер, пресс-секретарь МИД РФ сравнила со стулом для допроса, а также прикрепила к посту скриншот из фильма “Основной инстинкт”.

Позже Захарова отредактировала сообщение. Она заявила, что ее слова были “неверно истолкованы”.

“Единственное, что в нем содержалось, — неприятие высокомерного отношения со стороны “исключительных”. Протокольные уловки стали одним из приёмов, на которые регулярно идут американские чиновники, чтобы искусственно создать видимость собственной исключительности. А это неприемлемо”, — написала она.

В свою очередь, Вучич назвал пост Захаровой примитивным и пошлым.

“Подсознание больше всего говорит о человеке, больше всего о себе сказала Мария Захарова. Проявленный ею примитивизм и пошлость говорят о ней и тех, кто это опубликовал. Пусть разбираются, я не буду ей отвечать”, — сказал президент Сербии.

Кроме того, директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич заявил, что Захаровой должно быть стыдно.

“Представьте себе, что президент ни одного плохого слова о России не сказал, даже в том месте. Представьте себе, что президент у российского лидера по полтора часа ждал приема и никогда не просил отдельного стула. Я не позволю вам атаковать гордую Сербию. Тебе должно быть стыдно!” — заявил он.

А замисли тај председник ниједну ружну реч против Русије није рекао, чак ни на том месту. А замисли тај председник је код руског председника и по сат и по времена чекао на пријем и никада није тражио посебну столицу. Ја Вам не дозвољавам да нападате поносну Србију. Срам Вас било! pic.twitter.com/yCdQDhxWIF — Марко Ђурић (@markodjuric) September 5, 2020

Впоследствии Сербия вызвала посла России Александра Боцан-Харченко “для устного разъяснения” из-за поста Захаровой. В то же время, первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что перед встречей с российским послом ему позвонил российский коллега Сергей Лавров.

В дальнейшем стало известно, что Сербия поставила точку в этом скандале. Дачич заявил, что МИД Сербии и Лавров приложили усилия, чтобы “закрыть” дело представителя МИД Марии Захаровой, чтобы не осталось сомнений в отношениях Сербии и России.