Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель будет вести еженедельную передачу на телеканале "Дом", который транслируется на оккупированных территориях.

Об этом сообщила пресс-служба телеканала в Facebook.

“На этой неделе на Телеканале Дом и UATV на русском стартует еженедельное ТВ-шоу “Взгляд с Банковой с Юлией Мендель”. Это авторский проект пресс-секретаря президента Украины”, – говорится в сообщении.

Канал сообщает, что Мендель будет комментировать актуальные события.

15 марта в 19:30 выйдет пилотный выпуск в соцсетях канала, а 21 числа – будет премьера первого эпизода в телеэфире.