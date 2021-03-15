Об этом сообщила пресс-служба телеканала в Facebook.
“На этой неделе на Телеканале Дом и UATV на русском стартует еженедельное ТВ-шоу “Взгляд с Банковой с Юлией Мендель”. Это авторский проект пресс-секретаря президента Украины”, – говорится в сообщении.
Канал сообщает, что Мендель будет комментировать актуальные события.
15 марта в 19:30 выйдет пилотный выпуск в соцсетях канала, а 21 числа – будет премьера первого эпизода в телеэфире.
- 4 марта вышла статья пресс-секретаря президента Юлии Мендель для американского аналитического центра Atlantic Council, в которой она написала о борьбе Владимира Зеленского с олигархами как выполнение его предвыборных обещаний.
- Мендель поспорила со шведским экономистом, старшим научным сотрудником Atlantic Council Андерсом Аслундом в комментариях к ее статье о том, что президент готов бросить вызов любому олигарху. Теперь Аслунд требует извинений.