Covid-19 Украина

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Пресс-секретарь Зеленского в июне заработала в 1,5 раза больше него

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель в июне заработала 46 200 гривен, а Зеленский – 28 000 гривен.

Суббота, 25 июля 2020, 13:01

Об этом сообщает издание “Украинские новости”, ссылаясь на ответ Государственного управления делами.

“Общая сумма заработной платы пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель в июне 2020 года составила 46 217 гривен”, – говорится в документе.

Июньская зарплата Мендель состоит из должностного оклада (21 750 гривен), надбавки за интенсивность труда (8700 гривен) и выплат за период служебных командировок и премии (15 767 гривен).

Из начисленной суммы было уплачено 9 тысяч гривен налогов и сборов, поэтому Мендель получила в июне 37,2 тыс. гривен зарплаты.

В то же время, Зеленский в июне заработал 28 000 гривен. Из начисленной суммы уплачено 5460 гривен налогов и сборов. Соответственно, Зеленскому выдали 22 540 гривен зарплаты.

  • Пресс-секретарь Президента Владимира Зеленского Юлия Мендель задекларировала 936 тыс. грн доходов за прошлый год.
Теги: Владимир Зеленский, Офис Президента, зарплата, Юлия Мендель

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