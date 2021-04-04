Пресс-секретарь Зеленского призвала борцов за украинский язык выучить грамматику

Об этом она сказала в эфире программы “Взгляд с Банковой” на телеканале “Дом”.
“Язык – это безусловный символ современной Украины, который слишком часто отдельные политики откровенно используют для организации своих спекуляций и конфликтов. Особенно в погоне за избирателями на ближайшие выборы. И чем ближе выборы, тем больше агрессивного упорства этих политиков в стремлении столкнуть лбами украинцев, которые разговаривают на украинском языке, с русскоязычными украинцами”, – заявила Мендель.
“Украине давно пора подняться над проблемой языка и перейти из плоскости “лучший патриот – украиноязычный” к диалогу о том, как нам объединиться и принять друг друга, как различия превратить в разнообразие, консерватизм – в сохранение традиций, а культуру не насаждать, а видеть в формате космополитизма. Всю энергию борцов направить бы на учебу обычной грамматики. И грамматику нужно учить как молодым поколением, так и старшим. Мне кажется, тогда этот вопрос был бы закрыт “, – подчеркнула она.
Пресс-секретарь президента Юлия Мендель считает, что украинский язык и идентичность является значительно шире явлением, чем только противостояние России и нужно заявить, что в Украине есть украинский русский язык.
Мендель заявила, что фактически в борьбе за язык некоторые украинцы превратились в “ангелов с пеной у рта”, которые вступают в бой за правое дело.
Напомним, на прошлой неделе разгорелся скандал с пресс-секретарем президента Украины Юлией Мендель. На телеканале “Дом” вышла авторская передача “Взгляд с Банковой с Юлией Мендель”.После бурной реакции на этот анонс телеканал опубликовал обращение, в котором извинился за возможную путаницу.
“Пионером стала пресс-секретарь президента Юлия Мендель, которая согласилась специально для аудиторий канала с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей давать ответы на вопросы как спикер президента и объяснять позицию власти по актуальным для наших зрителей темам. В следующих эпизодах серии программ “Взгляд с Банковой” запланировано появление других стейкхолдеров или спикеров представителей власти в качестве приглашённых гостей или экспертов”, — говорится в сообщении.
Несмотря на заверения телеканала, третья передача “Взгляд с Банковой” на русскоязычном государственном телеканале “Дом”, созданном для жителей временно оккупированных территорий, вновь вышла в эфир с пресс-секретарем президента Украины Юлией Мендель.
- Как сообщалось ранее, 4 марта вышла статья пресс-секретаря президента Юлии Мендель для американского аналитического центра Atlantic Council, в которой она написала о борьбе Владимира Зеленского с олигархами как выполнении его предвыборных обещаний.
- В комментариях к статье о том, что президент готов бросить вызов любому олигарху, Мендель поспорила со шведским экономистом, старшим научным сотрудником Atlantic Council Андерсом Аслундом. В разгар онлайновой дискуссии Мендель намекнула, что Аслунд критикует Зеленского, потому обижен из-за увольнения из наблюдательного совета “УЗ”.
- Аслунд, комментируя ссору, заявил: “Не жду извинений, Мендель не знает как выполнять свою работу”.