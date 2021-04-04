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Пресс-секретарь Зеленского призвала борцов за украинский язык выучить грамматику

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель призвала борцов за украинский язык направить энергию на обучение обычной грамматики.

Понедельник, 5 апреля 2021, 01:25

Об этом она сказала в эфире программы “Взгляд с Банковой” на телеканале “Дом”.

“Язык – это безусловный символ современной Украины, который слишком часто отдельные политики откровенно используют для организации своих спекуляций и конфликтов. Особенно в погоне за избирателями на ближайшие выборы. И чем ближе выборы, тем больше агрессивного упорства этих политиков в стремлении столкнуть лбами украинцев, которые разговаривают на украинском языке, с русскоязычными украинцами”, – заявила Мендель.

“Украине давно пора подняться над проблемой языка и перейти из плоскости “лучший патриот – украиноязычный” к диалогу о том, как нам объединиться и принять друг друга, как различия превратить в разнообразие, консерватизм – в сохранение традиций, а культуру не насаждать, а видеть в формате космополитизма. Всю энергию борцов направить бы на учебу обычной грамматики. И грамматику нужно учить как молодым поколением, так и старшим. Мне кажется, тогда этот вопрос был бы закрыт “, – подчеркнула она.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель считает, что украинский язык и идентичность является значительно шире явлением, чем только противостояние России и нужно заявить, что в Украине есть украинский русский язык.

Мендель заявила, что фактически в борьбе за язык некоторые украинцы превратились в “ангелов с пеной у рта”, которые вступают в бой за правое дело.

Напомним, на прошлой неделе разгорелся скандал с пресс-секретарем президента Украины Юлией МендельНа телеканале “Дом” вышла авторская передача “Взгляд с Банковой с Юлией Мендель”.После бурной реакции на этот анонс телеканал опубликовал обращение, в котором извинился за возможную путаницу.

“Пионером стала пресс-секретарь президента Юлия Мендель, которая согласилась специально для аудиторий канала с временно оккупированных территорий  Донецкой и Луганской областей давать ответы на вопросы как спикер президента и объяснять позицию власти по актуальным для наших зрителей темам. В следующих эпизодах серии программ “Взгляд с Банковой” запланировано появление других стейкхолдеров или спикеров представителей власти в качестве приглашённых гостей или экспертов”, — говорится в сообщении.

Несмотря на заверения телеканала, третья передача “Взгляд с Банковой” на русскоязычном государственном телеканале “Дом”, созданном для жителей временно оккупированных территорий, вновь вышла в эфир с пресс-секретарем президента Украины Юлией Мендель.

Теги: видео, українська мова, Юлия Мендель

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