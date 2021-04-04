Пресс-секретарь Зеленского призвала борцов за украинский язык выучить грамматику

Об этом она сказала в эфире программы “Взгляд с Банковой” на телеканале “Дом”.

“Язык – это безусловный символ современной Украины, который слишком часто отдельные политики откровенно используют для организации своих спекуляций и конфликтов. Особенно в погоне за избирателями на ближайшие выборы. И чем ближе выборы, тем больше агрессивного упорства этих политиков в стремлении столкнуть лбами украинцев, которые разговаривают на украинском языке, с русскоязычными украинцами”, – заявила Мендель.

“Украине давно пора подняться над проблемой языка и перейти из плоскости “лучший патриот – украиноязычный” к диалогу о том, как нам объединиться и принять друг друга, как различия превратить в разнообразие, консерватизм – в сохранение традиций, а культуру не насаждать, а видеть в формате космополитизма. Всю энергию борцов направить бы на учебу обычной грамматики. И грамматику нужно учить как молодым поколением, так и старшим. Мне кажется, тогда этот вопрос был бы закрыт “, – подчеркнула она.