В 20 часов по киевскому времени начнется онлайн-трансляция традиционной презентации новых гаджетов от Apple.

Об этом сообщают #Буквы.

На днях компания официально объявила дату презентации, на которой представит свои новинки. Примечательно, что до презентации в компании не разглашали информацию, какие именно продукты представят в сентябре. В приглашении на мероприятие для СМИ было указано только его название “Time Flies” и время начала — 15 сентября, 20:00 (по Киеву).

Как сообщалось ранее, по слухам, компания планирует представить новую версию Apple Watch и новый iPad Air.

При этом презентация нового iPhone может так и не состояться.

Кроме этого, Apple, скорее всего, предоставит дополнительную информацию о своем программном обеспечении — iOS 14, watchOS 7, iPadOS 14 и tvOS 14.

Онлайн-трансляция мероприятия идет на официальном YouTube-канале Apple: