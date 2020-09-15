Об этом сообщают #Буквы.
На днях компания официально объявила дату презентации, на которой представит свои новинки. Примечательно, что до презентации в компании не разглашали информацию, какие именно продукты представят в сентябре. В приглашении на мероприятие для СМИ было указано только его название “Time Flies” и время начала — 15 сентября, 20:00 (по Киеву).
Как сообщалось ранее, по слухам, компания планирует представить новую версию Apple Watch и новый iPad Air.
При этом презентация нового iPhone может так и не состояться.
Кроме этого, Apple, скорее всего, предоставит дополнительную информацию о своем программном обеспечении — iOS 14, watchOS 7, iPadOS 14 и tvOS 14.
Онлайн-трансляция мероприятия идет на официальном YouTube-канале Apple:
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