В компании Apple заявили, что намерены перенести на октябрь презентацию нового iPhone из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Apple Insider.

В издании отметили, что пандемия COVID-19 негативно сказалась на работе заводов Apple.

По этой причине руководство компании приняло решение перенести с сентября на начало октября презентацию новой линейки смартфонов. Продажи новых смартфонов также перенесут.

Ранее презентации новых iPhone проходили в начале сентября, а продажи- через две недели после презентации.

Ожидается, что Apple предложит две модели iPhone 12 и две версии Pro, причем каждая из них будет увеличенной версии Max.

Модели Pro планируется продавать по 999, 1099 и 1299 долларов соответственно для версий на 128, 256 и 512 ГБ.

Pro Max будет стоить от 1099 до 1399 долларов.