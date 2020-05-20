Об этом сообщает Apple Insider.
В издании отметили, что пандемия COVID-19 негативно сказалась на работе заводов Apple.
По этой причине руководство компании приняло решение перенести с сентября на начало октября презентацию новой линейки смартфонов. Продажи новых смартфонов также перенесут.
Ранее презентации новых iPhone проходили в начале сентября, а продажи- через две недели после презентации.
Ожидается, что Apple предложит две модели iPhone 12 и две версии Pro, причем каждая из них будет увеличенной версии Max.
Модели Pro планируется продавать по 999, 1099 и 1299 долларов соответственно для версий на 128, 256 и 512 ГБ.
Pro Max будет стоить от 1099 до 1399 долларов.
- Ранее в iPhone и iPad обнаружен баг, который позволяет злоумышленнику вывести из строя гаджет, отправив на него “текстовую бомбу”.