Covid-19 Украина

обновлено 02.09.2020 в 17:02

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Представлен логотип Олимпийских игр-2028, который помогали создать Билли Айлиш и Риз Уизерспун

Организаторы летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе представили официальный логотип будущих соревнований.

Среда, 2 сентября 2020, 18:23

Об этом сообщается на официальном сайте Олимпийских игр.

На логотипе изображены буквы LA, число 28 и олимпийские кольца. При этом, буква А имеет 26 вариаций, которые будут постоянно меняться.

В создании логотипа принимали участие олимпийцы: Адам Риппон (фигурное катание), Алекс Морган (футбол), Хлоя Ким (сноуборд), Габби Дуглас (гимнастика), Ибтихадж Мухаммад (фехтование), Симоне Мануэль (плавание), Эллисон Феликс и Майкл. Джонсон (оба – легкая атлетика).

К ним присоединились паралимпийцы Лекс Джиллетт и Скаут Бассетт (оба – легкая атлетика) и Оз Санчес (велоспорт), а также Джамал Хилл (плавание), Шантель Наварро (бокс) и Эзра Фрех (легкая атлетика).

Кроме того, к разработке присоединились и знаменитости: Билли Эйлиш, Риз Уизерспун, Лилли Сингх, Алекс Исраэль, Бобби Сотен, Стивен Харрингтон и Лорен Спенсер.

  • Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что организация рассматривает возможность отмены летних Олимпийских игр в Токио.
Теги: Біллі Айліш, Олімпійські ігри, Різ Візерспун, логотип

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