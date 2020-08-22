Об этом сообщают #Буквы.

Так, во время рабочей поездки в Херсонскую Зеленский решил попробовать себя в роли почтальона.

Сообщая об этом событии, Мендель в своем Instagram-аккаунте вместо слова “президент”, написала “президень”.

“Как Президень пенсии доставлял. Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский доставил почту в село Херсонщины, проверив сам, как работает новая система, когда пенсии, лекарства и почту доставляют к домам. Кстати, жительницы о приезде не знали. Говорят, если бы знали, “намарафетились бы”, – написала она.