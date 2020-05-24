Об этом сообщил на своей странице в Twitter.

Президент Австрии признался, что в ночь на воскресенье, 24 мая, находился в ресторане со своей супругой и, по собственным словам, “заболтался и не заметил, как пролетело время”.

«Я впервые с момента локдауна (режим строгой всеобщей изоляции. ― ред.) пошел поесть с двумя друзьями и супругой. Мы заговорились и забыли о времени. Мне действительно очень жаль. Это была ошибка», ― заявил Ван дер Беллен.

Как сообщает DW, из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, рестораны, бары и кафе в Австрии должны закрываться не позже 23 часов. Посетителям разрешается продолжать сидеть за столиками и после этого времени, однако официантам запрещено их обслуживать.

Когда в 00:20 полиция заглянула в итальянский ресторан Sole, расположенный в центре Вены, на столике Ван дер Беллена и его супруги стояли напитки. Именно это и было расценено как нарушение, за которое политик извинился.

Для президента инцидент, скорее всего, останется без последствий. А вот владельцу ресторана в самом неблагоприятном случае грозит штраф в размере 30 000 евро – за нарушение предписаний по борьбе с COVID-19.