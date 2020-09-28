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Президент Азербайджана объявил частичную мобилизацию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 сентября объявил о частичной мобилизации в стране.

Понедельник, 28 сентября 2020, 14:12

Об этом сообщается на сайте президента Азербайджана.

Так, Алиев объявил частичную мобилизацию, руководствуясь пунктом 25 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики.

“Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики в соответствии с утвержденными планами обеспечить призыв на военную службу военнообязанных по мобилизации и выполнение мер, вытекающих из военно-транспортных обязанностей… Распоряжение вступает в силу со дня его подписания”, – говорится в заявлении.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР.

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  • Власти Армении ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию в связи с обострившимся конфликтом в Нагорном Карабахе.
  • На конец дня 27 сентября в результате боев армянская армия понесла серьезные потери – было уничтожено 22 танка и другой бронетехники, 15 зенитно-ракетных комплексов “ОСА”, 18 беспилотных летательных аппаратов, 8 артиллерийских установок. Потери армянской стороны в живой силе составили более 550 человек убитыми и ранеными.
Теги: Азербайджан, Алиев, Нагорный Карабах

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