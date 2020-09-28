Президент Азербайджана объявил частичную мобилизацию

Об этом сообщается на сайте президента Азербайджана.

Так, Алиев объявил частичную мобилизацию, руководствуясь пунктом 25 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики.

“Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики в соответствии с утвержденными планами обеспечить призыв на военную службу военнообязанных по мобилизации и выполнение мер, вытекающих из военно-транспортных обязанностей… Распоряжение вступает в силу со дня его подписания”, – говорится в заявлении.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР.