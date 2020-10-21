Об этом сообщает DW.
Несколько дней назад Радев общался с высокопоставленным представителем болгарских ВВС. Вскоре у того диагностировали заражение COVID-19.
Из-за этого Радев прервал визит в Эстонию. На данный момент тест на коронавирус показывает отрицательный результат.
Президент Болгарии рассказал, что не чувствует недомогание, у него нет каких-либо симптомов заражения.
Напомним, что премьер-министр Финляндии Санна Марин покинула заседание саммита Европейского союза и отправилась на самоизоляцию. Такое решение было принято после контакта политика с больным на коронавирус человеком. Представлять интересы Финляндии на заключительном заседании Совета Европы будет коллега Марин из Швеции Стефан Левен. Стороны предварительно об этом договорились.
- Ранее главный дипломат Европейского союза Жозеп Боррель сообщил, что идет на самоизоляцию из-за контакта с человеком, больным на коронавирус COVID-19. Вместе с Боррелем на самоизоляцию последовал еще один дипломат – Янез Ленарчич. Они контактировали с одним и тем же человеком в Эфиопии.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий временно перешел на удаленный режим работы. Политик самоизолировался после тесного контакта с зараженным коронавирусом.