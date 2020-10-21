Президент Болгарии Румен Радев продолжает работать в режиме самоизоляции после того, как контактировал с военным, у которого диагностировали заражение коронавирусом.

Об этом сообщает DW.

Несколько дней назад Радев общался с высокопоставленным представителем болгарских ВВС. Вскоре у того диагностировали заражение COVID-19.

Из-за этого Радев прервал визит в Эстонию. На данный момент тест на коронавирус показывает отрицательный результат.

Президент Болгарии рассказал, что не чувствует недомогание, у него нет каких-либо симптомов заражения.

Напомним, что премьер-министр Финляндии Санна Марин покинула заседание саммита Европейского союза и отправилась на самоизоляцию. Такое решение было принято после контакта политика с больным на коронавирус человеком. Представлять интересы Финляндии на заключительном заседании Совета Европы будет коллега Марин из Швеции Стефан Левен. Стороны предварительно об этом договорились.