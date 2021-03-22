Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал губернаторов и мэров штатов "тиранами" из-за того, что они ввели карантин для сдерживания вспышки коронавируса.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

На прошлой неделе ведущий институт здравоохранения страны Fiocruz предупредил об историческом коллапсе системы здравоохранения Бразилии.

В отчете говорится, что отделения интенсивной терапии в больницах исчерпали свои возможности.

Болсонару, которому в воскресенье исполнилось 66 лет, постоянно выступает против карантинных мер, утверждая, что побочный ущерб для экономики будет хуже, чем последствия самого вируса.

Ранее в этом месяце президент сказал бразильцам “прекратить ныть” о пандемии.

Сейчас в Бразилии идет кампания по вакцинации против коронавируса. Жителей страны прививают вакцинами Oxford-AstraZeneca и китайской CoronaVac.

Бразилия также сделала заказы на вакцины Pfizer-BioNTech, Johnson & Johnson и Sputnik V.

Напомним, что Бразилия занимает второе место в мире по количеству смертей, связанных с новым коронавирусом, уступая только США.