Президент Бразилии Жаир Болсонару никак не может вылечится от коронавируса. Тест в третий раз показывает положительный результат, то есть организм так и не выработал антитела.

Об этом сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на заявление офиса президента Бразилии.

“Президент Жаир Болсонару при поддержке медицинской команды до сих пор остается в хорошем состоянии. Анализ, сданный президентом вчера, пришел положительным”, – говорится в заявлении.

Болсонару будет считаться здоровым только после того, как тест на коронавирус трижды покажет негативный результат.

Пока что он должен оставаться в изоляции.

Напомним, что в начале июля у Болсонару начался жар, а 7 июля у него подтвердили COVID-19. С того времени президент Бразилии работает из дома и не посещает общественные мероприятия. На прошлой неделе его диагноз снова подтвердился, во второй раз. А вчера – в третий раз.

“65-летний Болсонару входит в демографическую группу, которой грозят осложнения в случае инфицирования COVID-19”, – сказано в сообщении.

До заражения коронавирусом Болсонару постоянно отрицал серьезность пандемии, от которой в Бразилии уже умерли более 80 тысяч человек, а число инфицированных превысило 2,1 млн.

Ранее он нарушил обязательный режим самоизоляции, а это предполагает уголовное наказание – штраф или лишение свободы на срок до четырех лет.