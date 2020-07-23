Об этом сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на заявление офиса президента Бразилии.
“Президент Жаир Болсонару при поддержке медицинской команды до сих пор остается в хорошем состоянии. Анализ, сданный президентом вчера, пришел положительным”, – говорится в заявлении.
Болсонару будет считаться здоровым только после того, как тест на коронавирус трижды покажет негативный результат.
Пока что он должен оставаться в изоляции.
Напомним, что в начале июля у Болсонару начался жар, а 7 июля у него подтвердили COVID-19. С того времени президент Бразилии работает из дома и не посещает общественные мероприятия. На прошлой неделе его диагноз снова подтвердился, во второй раз. А вчера – в третий раз.
“65-летний Болсонару входит в демографическую группу, которой грозят осложнения в случае инфицирования COVID-19”, – сказано в сообщении.
До заражения коронавирусом Болсонару постоянно отрицал серьезность пандемии, от которой в Бразилии уже умерли более 80 тысяч человек, а число инфицированных превысило 2,1 млн.
Ранее он нарушил обязательный режим самоизоляции, а это предполагает уголовное наказание – штраф или лишение свободы на срок до четырех лет.
- Ранее сообщалось, что Бразильский суд обязал президента страны носить защитную маску в общественных местах.