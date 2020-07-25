Об этом он написал в Twitter.
“ПЦР-тест на SARS-CoV-2 отрицательный. Всем доброе утро”, – написал он.
– RT-PCR para Sars-Cov 2: negativo.
– BOM DIA A TODOS. pic.twitter.com/CkdV59yGXP
— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 25, 2020
Болсонару показал свое фото с результатом тестирования и поднятым вверх большим пальцем.
Это первый негативный тест президента. Об окончательном выздоровлении свидетельствуют три негативных результата подряд.
До заражения коронавирусом Болсонару постоянно отрицал серьезность пандемии, от которой в Бразилии уже умерли более 80 тысяч человек, а количество инфицированных превысило 2,1 млн.
Ранее он нарушил обязательный режим самоизоляции, а это предполагает уголовное наказание – штраф или лишение свободы на срок до четырех лет.
- Ранее сообщалось, что Бразильский суд обязал президента страны носить защитную маску в общественных местах.