Об этом он написал в Twitter.

“ПЦР-тест на SARS-CoV-2 отрицательный. Всем доброе утро”, – написал он.

Болсонару показал свое фото с результатом тестирования и поднятым вверх большим пальцем.

Это первый негативный тест президента. Об окончательном выздоровлении свидетельствуют три негативных результата подряд.

До заражения коронавирусом Болсонару постоянно отрицал серьезность пандемии, от которой в Бразилии уже умерли более 80 тысяч человек, а количество инфицированных превысило 2,1 млн.

Ранее он нарушил обязательный режим самоизоляции, а это предполагает уголовное наказание – штраф или лишение свободы на срок до четырех лет.

  • Ранее сообщалось, что Бразильский суд обязал президента страны носить защитную маску в общественных местах.