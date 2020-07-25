Президент Бразилии Жаир Болсонару продемонстрировал негативный результат теста на коронавирус, что свидетельствует о выздоровлении.

Об этом он написал в Twitter.

“ПЦР-тест на SARS-CoV-2 отрицательный. Всем доброе утро”, – написал он.

– RT-PCR para Sars-Cov 2: negativo.

– BOM DIA A TODOS. pic.twitter.com/CkdV59yGXP — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 25, 2020

Болсонару показал свое фото с результатом тестирования и поднятым вверх большим пальцем.

Это первый негативный тест президента. Об окончательном выздоровлении свидетельствуют три негативных результата подряд.

До заражения коронавирусом Болсонару постоянно отрицал серьезность пандемии, от которой в Бразилии уже умерли более 80 тысяч человек, а количество инфицированных превысило 2,1 млн.

Ранее он нарушил обязательный режим самоизоляции, а это предполагает уголовное наказание – штраф или лишение свободы на срок до четырех лет.