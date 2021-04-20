Президент Чаду Ідріс Дебі загинув від отриманих поранень під час зіткнення з повстанцями на передовій у день, коли його переобрали на шостий термін.

Про це повідомляє французький телеканал France 24.

Дебі перебував на посаді голови держави з грудня 1990 року. Виборці переобрали його на шостий термін, віддавши понад 79% голосів.

Повідомляється, що президент вирішив відсвяткувати перемогу на передовій, для чого відправився в зону військових дій на півночі країни.

“Ідріс Дебі Ітно щойно випустив свій останній подих, захищаючи територіальну цілісність на полі битви. Ми з глибокою скорботою повідомляємо про це народу Чаду”, – заявив офіційний представник армії, генерал Азем Бермандоа Агуна в ефірі місцевого телеканалу.

Армія Чаду зараз бореться з силами повстанців, які почали атаку на столицю країни Нджамену. У день виборів бойовики почали наступ на Чад з баз в Лівії, з якою країна межує на півночі.

Генерал Махамат Кака, син покійного президента Дебі, тепер призначений тимчасовим головою військової ради. Він буде відповідати за перехідний уряд Чаду.

Збройні сили також оголосили про введення комендантської години з 18:00 до 5:00.

Крім того, армія заявила про розпуск парламенту і проведення “демократичних” виборів після перехідного періоду.

Чад – один з ключових учасників боротьби з джихадистами в Африці. Франція, яка також зацікавлена ​​в боротьбі з терористами в регіоні, не раз допомагала Дебі утримати владу.