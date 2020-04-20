Об этом сообщает чешское издание Ceske Noviny.
По мнению Земана, гражданам не следует ездить за границу летом, а лучше “наслаждаться красотой чешских пейзажей”.
Сам президент заявил, что летом поедет на отдых в Высочинский край, что на юго-востоке Чешской Республики.
Чешский лидер считает, что открытие границ приведет к тому, что чехи поедут в государства с высоким уровнем заражения и это может повлечь за собой ухудшение эпидемиологической ситуации в стране.
При этом представители туристического бизнеса Чехии просят правительство назвать по крайней мере ориентировочные сроки открытия государственной границы.
Напомним, что Чешская Республика закрыла границу 16 марта. В данный момент граждане могут только по специальному пропуску покинуть государство.
В Чехии подтверждено 6700 случаев заражения коронавирусом. 186 людей умерли от COVID-19.
- Ранее сообщалось, что в Чешской Республике суточное количество заболевших коронавирусом COVID-19 уменьшается.
- Правительство Чехии обнародовало план дальнейшего послабления карантина в стране в связи с распространением коронавируса. Постепенное возвращение к обыденной жизни займет полтора месяца.