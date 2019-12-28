Президент Чехии Милош Земан заявил, что думает об отмене визита в Москву (Российская Федерация), куда его пригласили по случаю 75-летия Дня победы над нацизмом в Европе.

Об этом он сказал в интервью местному изданию Parlamentnilisty.

Накануне российское министерство иностранных дел прокомментировало закон, принятый в Чехии, о том, чтобы признать 21 августа днем памяти жертв “вторжения и последующей оккупации” Чехословакии войсками Варшавского договора в 1968 году”. В РФ выступили категорически против такой формулировки.

Позицию российской стороны в этом вопросе Земан назвал “абсолютной наглостью”.

“Это, конечно, абсолютная наглость. Некоторое время назад, я принял приглашение президента Путина отпраздновать 75-ю годовщину победы во Второй мировой войне, и сейчас я думаю о том, чтобы вообще не ехать туда или, что более вероятно, поехать туда и сказать россиянам: “Что, если бы вы перелистнули эту страницу и перестали бы отмечать эту годовщину?”, – заявил он.

Напомним, что в этом году на празднование Дня Победы в Москву не приехал ни один зарубежный лидер.