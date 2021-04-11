Об этом он рассказал в интервью изданию Blesk.

“Я решил пересесть на инвалидную коляску, потому что не вижу в этом ничего плохого”, – говорит Земан.

Глава Чехии подтвердил, что состояние его ног является неудовлетворительным.

По словам Земана, на тележке он передвигается в своей загородной резиденции, а также в резиденции в Пражском Граде. Он будет передвигаться на коляске и во время официальных государственных мероприятий. Земан не исключил, что может навсегда остаться в инвалидном кресле.

Он добавил, что когда на улице потеплеет, попытается хоть немного ходить пешком.

Ранее президент Чехии неоднократно жаловался на проблемы со здоровьем. Кроме невропатии нижних конечностей, он также страдает диабетом.