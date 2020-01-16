Об этом сообщили в пресс-службе Евросовета.
В четверг, 16 января, экс-премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, который в начале декабря возглавил Европейский совет, провел телефонный разговор с российский лидером Владимиром Путиным.
Отмечается, что в ходе беседы Мишель напомнил Путину о необходимости выполнения Россией Минских соглашений.
“Во время первого контакта между Шарлем Мишелем в его качестве президента Европейского совета и Владимиром Путиным президент Мишель напомнил позицию ЕС по полному выполнению Минских соглашений; отметил Парижский саммит, состоявшийся в декабре 2019 года в формате Нормандии, и приветствовал соглашение о транзите газа, заключенное между Украиной и Россией”, — говорится в сообщении.
Также сообщается, что Мишель во время беседы подчеркнул, что ЕС “поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ”.
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