Новый президент Евросовета во время первого разговора с президентом РФ Владимиром Путиным призвал Россию к выполнению Минских соглашений.

Об этом сообщили в пресс-службе Евросовета.

В четверг, 16 января, экс-премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, который в начале декабря возглавил Европейский совет, провел телефонный разговор с российский лидером Владимиром Путиным.

Отмечается, что в ходе беседы Мишель напомнил Путину о необходимости выполнения Россией Минских соглашений.

“Во время первого контакта между Шарлем Мишелем в его качестве президента Европейского совета и Владимиром Путиным президент Мишель напомнил позицию ЕС по полному выполнению Минских соглашений; отметил Парижский саммит, состоявшийся в декабре 2019 года в формате Нормандии, и приветствовал соглашение о транзите газа, заключенное между Украиной и Россией”, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что Мишель во время беседы подчеркнул, что ЕС “поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ”.