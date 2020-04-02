Об этом сообщает агентство Bloomberg.
“Мои приказы полиции, военным и местным чиновникам: если начинаются волнения, если они будут отбиваться и если возникнет угроза вашим жизням, можете их застрелить”, – заявил Дутерте в теле обращении к нации.
Он пояснил, что это, в том числе касается тех, кто был отправлен в карантин, но не желает его соблюдать.
Дутерте также предостерег левые группировки от организации голодных бунтов.
Глава национальной полиции сказал, что президент в своей речи “продемонстрировал серьезность своих слов в том, что касается общественного порядка”, и заверил, что силовики ни в кого стрелять не будут.
Правительство Филиппин с середины марта ввело карантин на месяц на острове Лусон. Всего в стране на 2 апреля было 2 633 случаев заражения коронавирусом и 107 летальных исходов.
- С 20 марта десятки тысяч военнослужащих Национальной гвардии США привлечены в разных направлениях с целью преодоления пандемии коронавируса на территории страны.
- В стране острый дефицит средств индивидуальной защиты из-за вспышки COVID-19. Власть объясняет случившееся тем, что “никто не знал, что будет пандемия”.