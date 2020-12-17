Об этом сообщают в Елисейском дворце.

Тест был сделан после появления у Макрона первых симптомов заболевания.

“В соответствии с действующими санитарными инструкциями, которые распространяются на всех граждан страны, президент Франции на семь дней уйдет на самоизоляцию. Он будет продолжать работать дистанционно”, — заявили в Елисейском дворце.

Всего во Франции подтвердили 2,41 млн случаев коронавируса, 180 тисяч человек выздоровели.