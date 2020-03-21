Об этом сообщила пресс-служба президента Грузии.
“На основании представления премьер-министра Грузии в соответствии со статьей 71 Конституции и статьей 2 Закона о чрезвычайном положении я издаю указ, в соответствии с которым ряд прав, закрепленных в Конституции Грузии, будет ограничен”, – заявила Зурабишвили.
Чрезвычайное положение будет действовать с 21 марта до 21 апреля.
Стоит отметить, что общее число случаев заражения коронавирусом в Грузии достигло 48 человек.
Первый случай заражения вирусом был выявлен 26 февраля у гражданина Грузии, который въехал в страну из Ирана через Азербайджан. На днях медики заявили о выздоровлении этого пациента. Его уже выписали из больницы.
По состоянию на утро 21 марта, в режиме карантина в Грузии находится около 2 тысяч человек, а в стационарах под наблюдением врачей – около 300.
- С 12 марта по 3 апреля из-за распространения коронавируса ввели карантин. С 17 марта в Украине введены жесткие правила карантина с целью предотвращения распространения вируса COVID-19. #Буквы собрали все изменения в законодательстве в одном тексте — как будет работать транспорт, что изменится в деятельности общественных заведений, налогах и выплатах и как будут наказывать за нарушение карантина.
- 20 марта в связи с распространением коронавируса COVID-19 правительство утвердило введение режима в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.
- Также решение о введении режима ЧС приняли местные органы самоуправления Радомышле (Житомирская область) и Киевской области.