Об этом сообщила пресс-служба президента Грузии.

“На основании представления премьер-министра Грузии в соответствии со статьей 71 Конституции и статьей 2 Закона о чрезвычайном положении я издаю указ, в соответствии с которым ряд прав, закрепленных в Конституции Грузии, будет ограничен”, – заявила Зурабишвили.

Чрезвычайное положение будет действовать с 21 марта до 21 апреля.

Стоит отметить, что общее число случаев заражения коронавирусом в Грузии достигло 48 человек.

Первый случай заражения вирусом был выявлен 26 февраля у гражданина Грузии, который въехал в страну из Ирана через Азербайджан. На днях медики заявили о выздоровлении этого пациента. Его уже выписали из больницы.

По состоянию на утро 21 марта, в режиме карантина в Грузии находится около 2 тысяч человек, а в стационарах под наблюдением врачей – около 300.