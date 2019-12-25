Об этом сообщает издание “Грузия онлайн”.

Как отметила Саломе Зурабишвили, Грузия “застряла” в технических форматах, и ничего не меняется.

“Сейчас мы очень хорошо видим на примере дела вокруг доктора Важи Гаприндашвили, насколько безрезультатны эти технические форматы, поскольку ясно, что бюрократы не принимают политические решения, которые мы ожидаем. Мы застряли в этих технических форматах, которые продолжаем вести, однако ничего не меняется. С самого первого дня я потребовала поработать над тем, чтобы придать и вернуть Женевскому формату политический масштаб, потому Женева начиналась как политический уровень, а затем опустилась до нынешнего технического уровня. Второе — нужно работать с нашими партнерами, международным сообществом, чтобы они упоминали нас на всех этапах своих конфликтов разного рода с Россией. Например, я неоднократно напоминала президенту Франции необходимость упомянуть вопрос Грузии и наш конфликт, оккупированные территории, на встрече в Нормандском формате. Кстати, Франция впервые очень сильно восприняла эту проблему в нашем двустороннем формате, в формате «диалога Амилахвари», и подчеркнуто отметила оккупированные территории в тех терминах, которые ранее для Франции не были присущи”, — сказала она.

При этом, по ее словам, все в мире меняется, а Грузия реально не использует все дипломатические ресурсы, когда как Украина готова использовать все имеющиеся ресурсы.

“Мы должны либо использовать все средства, либо должны оставить так, как есть на сегодня. Тогда возникает вопрос: неужели правительство ничего не может сделать для решения этой проблемы? Из своего опыта, из жизненного опыта я знаю только две способа решения вопроса — или война, или дипломатия. Третьего пути никто не изобретал. Мы же идем третьим путем, прося наших друзей использовать их дипломатические возможности для нашей пользы”, — считает Зурабишвили.

Она считает, что, для Грузии был бы полезен формат, наподобие “нормандского”.

“Например, если появится такая возможность, то это может быть наподобие Нормандского формата, в котором Грузия была бы представлена вместе со своими партнерами, так как нам не под силу вести переговоры в одиночку. Для того, чтобы переговоры были эффективными, стороны не должны быть в неравной ситуации, в которой мы в ином случае окажемся. Нам нужна эта поддержка. Поэтому и Украина участвует в таком формате, а не входит в прямые отношения. В будущем может наступить время, когда появится необходимость в прямых отношениях, но нам нужно начать, и было бы хорошо, если у нас появится такая возможность. Опять же, я думаю, что мы должны искать любую возможность для разрешения ситуации”, — сказала Зурабишвили.

При этом, по мнению президента Грузии, “женевский формат”, диалог “Абашидзе-Карасина” и другие форматы нужны, поскольку других на сегодня нет.

Напомним, что в ночь с 7 на 8 августа 2008 г. российские военные вошли в Грузию после попытки Тбилиси восстановить контроль над самопровозглашенной республикой Южная Осетия и Абхазия.

В результате 5-дневной войны, Россия признала независимость двух грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии и ввела дополнительные войска и вооружение на свои военные базы на этих территориях.

Все государства мира – за исключением России, Венесуэлы, Никарагуа и Науру – признают эти регионы территорией Грузии, оккупированной Россией.

По официальным данным грузинских властей, в результате событий 2008 г. погибли более 400 чел., более 2 тыс. были ранены.