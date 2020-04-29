Такое заявление было опубликовано на официальном сайте президента Грузии.
Зурабившили подчеркивает, что Украина и Грузия являются близкими стратегическими партнерами, которых связывает многовековая дружба, уважение, общие интересы и стремления.
“Как глава государства, я хорошо знаю, что вмешательство во внутренние дела и политику другого государства недопустимо в международных отношениях. Однако также неприемлемо и непонятно со стороны украинского правительства выбрать общественного деятеля, преступная деятельность которого признана не только в суде Грузии, но и в соответствующем решении Европейского суда по правам человека. Не говоря уже о том, что его обвиняют в тяжких коррупционных преступлениях”, – сказано в заявлении.
Также президент Грузии добавила, что сложившейся ситуацией обеспокоены те, кто заботится о будущем украинско-грузинской стратегической дружбы.
“Среди них я лично – президент Грузии, и со мной – большинство общества. Только те, кто хочет разорвать непоколебимую дружбу между Грузией и Украиной, могут желать такого развития событий”, – говорится в заявлении.
О том, что власти хотят назначить бывшего президента Грузии вице-премьером по реформам в Правительстве Дениса Шмыгаля, стало известно 22 апреля.
Саакашвили утверждал, что президент Владимир Зеленский предложил ему стать переговорщиком с Международным валютным фондом (МВФ).
Саакашвили рассчитывал, что уже в этот четверг, 30 апреля, Верховная Рада проголосует за его назначение вице-премьер-министром Украины.
- Давид Арахамия ранее сообщал, что фракции “Слуги народа” не хватит голосов, чтобы утвердить назначение Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра Украины.
- Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков не уверен, поддержит ли он назначение Михеила Саакашвили в правительство.
- После появления информации о возможном назначении Михеила Саакашвили в Правительство, #Буквы собрали информацию, чем он известен.