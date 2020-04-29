Такое заявление было опубликовано на официальном сайте президента Грузии.

Зурабившили подчеркивает, что Украина и Грузия являются близкими стратегическими партнерами, которых связывает многовековая дружба, уважение, общие интересы и стремления.

“Как глава государства, я хорошо знаю, что вмешательство во внутренние дела и политику другого государства недопустимо в международных отношениях. Однако также неприемлемо и непонятно со стороны украинского правительства выбрать общественного деятеля, преступная деятельность которого признана не только в суде Грузии, но и в соответствующем решении Европейского суда по правам человека. Не говоря уже о том, что его обвиняют в тяжких коррупционных преступлениях”, – сказано в заявлении.

Также президент Грузии добавила, что сложившейся ситуацией обеспокоены те, кто заботится о будущем украинско-грузинской стратегической дружбы.

“Среди них я лично – президент Грузии, и со мной – большинство общества. Только те, кто хочет разорвать непоколебимую дружбу между Грузией и Украиной, могут желать такого развития событий”, – говорится в заявлении.

О том, что власти хотят назначить бывшего президента Грузии вице-премьером по реформам в Правительстве Дениса Шмыгаля, стало известно 22 апреля.

Саакашвили утверждал, что президент Владимир Зеленский предложил ему стать переговорщиком с Международным валютным фондом (МВФ).

Саакашвили рассчитывал, что уже в этот четверг, 30 апреля, Верховная Рада проголосует за его назначение вице-премьер-министром Украины.