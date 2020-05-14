Президент криворожского хоккейного клуба "Кривбасс" Александр Шевченко выразил мнение, что нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский мог бы составить конкуренцию мэру Киева Виталию Кличко на местных выборах.

О политических перспективах политиков он решил порассуждать на своей странице в Facebook.

Шевченко считает, что нардепы от “СН” Николай Тищенко и Александр Ткаченко не смогут посоревноваться с Кличко, в отличие от Дубинского.

“Странно, что в Офисе президента не понимают, что единственный, кто может составить конкуренцию Кличко – это Дубинский. Почему я так считаю? 1. Кличко имеет стабильное ядро, и чтобы он не сделал, они все равно за него проголосуют. Тищенко или Ткаченко – не смогут набрать больше 15 %. 2. У Дубинского есть уникальная возможность мобилизовать молодежь, которая никогда не ходит на выборы и которой надоело нынешнее положение вещей в Киеве”, – написал он.

В комментариях некоторые пользователи Сети парировали, что у Дубинского нет шансов на победу. Другие выразили мнение, что нардеп не подходит на пост столичного градоначальника. Еще кое-кто посчитал данный Facebook-пост шуткой.

Как известно, ранее мэр Киева Виталий Кличко отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский планирует назначить на должность главы КГГА “своего человека”. В СМИ тем временем появилась информация о возможном назначении экс-гендиректора телеканала “1+1” Александра Ткаченко на должность председателя Киевской городской государственной администрации. Сам Ткаченко допускал, что может занять кресло главы КГГА вместо Виталия Кличко.

Впоследствии такую возможность подтверждал и Владимир Зеленский. Но дальше заявлений дело не пошло.

На днях же народный депутат от “Слуги народа” Николай Тищенко заявил в интервью “Украинской правде”, что не против баллотироваться в мэры Киева, если партия выдвинет его кандидатом.

СПРАВКА. “Кривбасс” – хоккейный клуб, который базируется в Кривом Роге, родном городе президента Владимира Зеленского. Клуб был основан в 2016 году по инициативе предпринимателя Александра Шевченко.