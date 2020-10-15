Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен экстренно покинула саммит ЕС и ушла на самоизоляцию после контакта с больным коронавирусом COVID-19.

Об этом она написала в Twitter.

Она сообщила, что заболел один из сотрудников ее офиса.

“Мне только что сообщили, что сегодня утром один из сотрудников моего офиса получил положительный результат на COVID-19. Результат моего теста отрицательный. Однако в качестве меры пресечения я немедленно покидаю Европейский совет, чтобы пойти в самоизоляцию”, – написала она.