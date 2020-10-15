Об этом она написала в Twitter.
Она сообщила, что заболел один из сотрудников ее офиса.
“Мне только что сообщили, что сегодня утром один из сотрудников моего офиса получил положительный результат на COVID-19. Результат моего теста отрицательный. Однако в качестве меры пресечения я немедленно покидаю Европейский совет, чтобы пойти в самоизоляцию”, – написала она.
- Ранее главный дипломат Европейского союза Жозеп Боррель сообщил, что идет на самоизоляцию из-за контакта с человеком, заболевшим коронавирусом COVID-19.