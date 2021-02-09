Об этом он написал в Twitter.

Во вторник, 9 февраля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль находится в Брюсселе с рабочим визитом. Днем глава правительства встретился с президентом ЕР — высшего политического органа ЕС — Шарлем Мишелем.

По итогам встречи Мишель сообщил в Twitter, что заверил Шмыгаля в поддержке касательно восстановления Украины, реформ и борьбы с коррупцией.

“У ЕС общая и твердая позицию относительно суверенитета и территориальной целостности Украины”, — подчеркнул он.

Также Мишель анонсировал визит в Украину.

“С нетерпением жду визита в Украину в скором времени”, — добавил он.

Шмыгаль на это ответил: “Будем рады видеть Вас в Украине”.