Об этом он написал в Twitter.
Во вторник, 9 февраля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль находится в Брюсселе с рабочим визитом. Днем глава правительства встретился с президентом ЕР — высшего политического органа ЕС — Шарлем Мишелем.
По итогам встречи Мишель сообщил в Twitter, что заверил Шмыгаля в поддержке касательно восстановления Украины, реформ и борьбы с коррупцией.
“У ЕС общая и твердая позицию относительно суверенитета и территориальной целостности Украины”, — подчеркнул он.
Также Мишель анонсировал визит в Украину.
“С нетерпением жду визита в Украину в скором времени”, — добавил он.
Шмыгаль на это ответил: “Будем рады видеть Вас в Украине”.
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Напомним, президенты Евросовета и Еврокомиссии анонсировали всеобъемлющий пересмотр Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в этом году.