Об этом он сообщил во время торжественных мероприятий ко Дню Независимости Украины на Софийской площади в Киеве.

“С нами нет двух гениев современности, с которыми нам всем повезло жить в одно время, двух великих украинцев, которые, к сожалению, ушли от нас в этом году. Это два героя Украины – Мирослав Скорик и Борис Патон. Мною направлены правительству письма об учреждении двух премий – за весомый вклад в развитие науки и научные достижения государственная премия имени Бориса Патона и за весомый вклад в развитие музыкального искусства государственная премия имени Мирослава Скорика”, – сказал Зеленский.

Мирослав Скорик (1938-2020) – выдающийся украинский композитор, художественный руководитель Национальной оперы Украины, член-корреспондент Академии искусств Украины.

Скорик – автор музыки к фильмам “Тени забытых предков”, “Гуси-лебеди летят”, “Высокий перевал” и ряда других мультипликационных и кинолент, автор оперы “Моисей”, балета “Возвращение Баттерфляй”, поэмы “Сильнее смерти” и других произведений.

Борис Патон (1918-2020) – ученый в области сварочных процессов, металлургии и технологии металлов, доктор технических наук (1952) президент НАН Украины (с 1962), первый награжден званием Герой Украины.

Он также является автором и соавтором более 720 изобретений (500 иностранных патентов), более 1200 публикаций, в том числе 20 научных монографий.