Об этом сообщает местное издание Al Arabiya.
В свете возможной отставки Салех отказался от назначения приемника и не давал поручение выдвиженцу от парламентского блока Асааду аль-Идани сформировать новое правительство.
“Я прошу прощения за выдвижение кандидата на пост премьер-министра от партийного блока. Моя национальная ответственность в этих обстоятельствах привела к отставке. Я подаю в отставку, чтобы избежать нарушения конституционных принципов”, – заявил он.
В то же время протестующие на улицах требуют назначить независимого премьер-министра.
В своем прошении к парламентариям президент написал, что просит одобрить его отставку, так как “обязан защищать гражданский мир от кровопролития”.
Премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди 1 декабря написал заявление об отставке из-за продолжительных антиправительственных акций протеста в иракской столице Багдаде.
- 28 ноября протестующие в Ираке штурмовали посольство Ирана. Во время стычек между правоохранителями и протестующими в Ираке погибли как минимум 28 людей.
- В целом во время протестов в Ираке погибли уже 350 человек, еще сотни людей получили ранения.