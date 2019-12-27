Президент Ирака Бархам Салех подал парламенту прошение об отставке по причине того, что не может выполнять свои обязанности в условиях продолжительных антиправительственных протестов.

Об этом сообщает местное издание Al Arabiya.

В свете возможной отставки Салех отказался от назначения приемника и не давал поручение выдвиженцу от парламентского блока Асааду аль-Идани сформировать новое правительство.

“Я прошу прощения за выдвижение кандидата на пост премьер-министра от партийного блока. Моя национальная ответственность в этих обстоятельствах привела к отставке. Я подаю в отставку, чтобы избежать нарушения конституционных принципов”, – заявил он.

В то же время протестующие на улицах требуют назначить независимого премьер-министра.

В своем прошении к парламентариям президент написал, что просит одобрить его отставку, так как “обязан защищать гражданский мир от кровопролития”.

Премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди 1 декабря написал заявление об отставке из-за продолжительных антиправительственных акций протеста в иракской столице Багдаде.