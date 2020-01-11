Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани официально подтвердил, что самолет МАУ был сбит в небе над Тегераном.

Об этом сообщается на его странице в Twitter.

В субботу, 11 января, около 7 утра по киевскому времени, он подтвердил, что его военные допустили непростительную ошибку и выразил соболезнования семьям погибших.

Он отметил, что внутреннее расследование вооруженных сил Ирана пришло к выводу, что действительно, самолет был сбит ракетой, выпущенной по ошибке, что привело к “ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невиновных людей”.

По его словам, в этом деле будет продолжаться расследование, чтобы в судебном порядке дать оценку трагедии и определить меру наказания за “непростительную ошибку”.

Также он написал, что власти Ирана глубоко сожалеют об этой “катастрофической ошибке”, выразив соболезнования семьям погибших.

Часом ранее министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф у себя в Twitter заявил, что причиной катастрофы Boeing “Международных авиалиний Украины” под Тегераном стала “человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США”.

Напомним, в ночь на 8 января незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.

9 января стало известно, что по информации американская разведки авиарейс украинской компании МАУ, разбившийся под Тегераном вскоре после взлета, мог быть по ошибке сбит иранской ракетой, поскольку авиакатастрофа произошла вскоре после того, как Иран обстреливал военные базы в Ираке, где размещались американские солдаты.

В тот же день премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что самолет “Международных авиалиний Украины”, по данным канадской разведки, был сбит иранской ракетой “земля-воздух”.

Стоит отметить, что Иран отрицает версию о крушении самолета из-за ракеты.