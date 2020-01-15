Президент Ирана Хасан Рухани требует от вооруженных сил страны подробную информацию о том, при каких обстоятельствах был сбит самолет МАУ.

Об этом сообщает иранское информагенство ISNA.

Как сообщалось ранее, спикер президента Ирана заявил, что Хасан Рухани не знал о том, что самолет украинских авиалиний был сбит.

В среду, 15 января, иранский лидер Хасан Рухани, выступая на государственном телевидении, призвал вооруженные силы страны предоставить общественности подробную информацию об обстоятельствах ракетной атаки на самолет МАУ в Тегеране, в результате которой погибли 176 человек.

“Я призываю Вооруженные силы и Генеральный штаб объяснить людям, какие заседания и встречи проводились с того момента, как произошел инцидент, чтобы люди знали, что они не хотят ничего скрывать от них. … Горе людей уменьшится, когда они узнают, что мы чувствуем ответственность за то, что произошло, и поговорим с ними честно”, — сказал он.

Также Рухани подчеркнул, что силовики должны заняться расследованием катастрофы “с большей координацией и контролем”.

Напомним, 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.

9 января американская разведка сообщила, что самолет мог быть по ошибке сбит иранской ракетой, поскольку авиакатастрофа произошла вскоре после того, как Иран обстреливал военные базы в Ираке, где размещались американские солдаты. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также заявил, что самолет “Международных авиалиний Украины”, по данным канадской разведки, был сбит иранской ракетой “земля-воздух”.