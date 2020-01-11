Об этом проинформировали в пресс-службе Офиса Президента.
Разговор состоялся по инициативе иранской стороны.
Отмечается, что Рухани выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших. Он также извинился от имени Ирана за трагедию.
“Он извинился от имени иранской стороны за трагедию, которая унесла 176 человеческих жизней. Глава Исламской Республики Иран полностью признает, что трагедия произошла из-за ошибочных действий военных этой страны”, – отмечается в сообщении ОПУ.
Рухани также заверил, что все причастные к авиакатастрофе будут привлечены к ответственности, а украинской экспертной группе будет оказана вся необходимая поддержка для дальнейшего сотрудничества в юридической и технической плоскостях.
“Признание “ракетной версии” как причины катастрофы открыло путь для продолжения ее расследования без каких-либо задержек и препятствий. Жду дальнейшего конструктивного взаимодействия с Ираном в соответствии с нормами международного права”, – заявил во время разговора Владимир Зеленский.
Президент подчеркнул, что экипаж сбитого самолета действовал в строгом соответствии с международными летными правилами и инструкциями.
- 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.
- Сегодня около семи утра министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф у себя в Twitter заявил, что причиной катастрофы Boeing “Международных авиалиний Украины” под Тегераном стала “человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США”.
- После этого президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани официально подтвердил, что самолет МАУ был сбит в небе над Тегераном.
- Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Ирана официальных извинений, компенсаций и наказания виновных.