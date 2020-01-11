Об этом проинформировали в пресс-службе Офиса Президента.

Разговор состоялся по инициативе иранской стороны.

Отмечается, что Рухани выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших. Он также извинился от имени Ирана за трагедию.

“Он извинился от имени иранской стороны за трагедию, которая унесла 176 человеческих жизней. Глава Исламской Республики Иран полностью признает, что трагедия произошла из-за ошибочных действий военных этой страны”, – отмечается в сообщении ОПУ.

Рухани также заверил, что все причастные к авиакатастрофе будут привлечены к ответственности, а украинской экспертной группе будет оказана вся необходимая поддержка для дальнейшего сотрудничества в юридической и технической плоскостях.

“Признание “ракетной версии” как причины катастрофы открыло путь для продолжения ее расследования без каких-либо задержек и препятствий. Жду дальнейшего конструктивного взаимодействия с Ираном в соответствии с нормами международного права”, – заявил во время разговора Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что экипаж сбитого самолета действовал в строгом соответствии с международными летными правилами и инструкциями.