Об этом сообщает пресс-служба президента Ирана.

“Я выражаю глубокие соболезнования семьям погибших и иранскому народу, молясь Всемогущему за них всех, и желая терпения их семьям”, — заявил Рухани.

Он назвал авиакатастрофу, в которой погибли иранцы и иностранцы, горестным событием. По его словам, “крайне важно”, чтобы все соответствующие органы приняли необходимые меры по опознанию жертв крушения и провели расследование происшествия.

Как сообщалось ранее, в ночь на 8 января незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. На борту, по предварительной информации, находилось 176 человек. Выживших нет.