Сегодня, 20 декабря, в Израиле началась массовая вакцинация от коронавируса COVID-19. Одним из первых привился президент страны Реувен Ривлин.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

“Опасения законны, но помните, что вакцины в Израиле прошли тщательную обработку, строгие проверки и были одобрены США”, – написал Ривлин.

Он также призвал граждан последовать его примеру.

“Когда вы идете вакцинироваться, вы заботитесь не только о своем здоровье, но и о здоровье окружающих. Вы также поможете всем вернуться к нормальной жизни. Вы поможете экономике перезапуститься и снизите нагрузку на наши медицинские бригады”, – добавил он.