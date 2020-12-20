Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
“Опасения законны, но помните, что вакцины в Израиле прошли тщательную обработку, строгие проверки и были одобрены США”, – написал Ривлин.
Он также призвал граждан последовать его примеру.
“Когда вы идете вакцинироваться, вы заботитесь не только о своем здоровье, но и о здоровье окружающих. Вы также поможете всем вернуться к нормальной жизни. Вы поможете экономике перезапуститься и снизите нагрузку на наши медицинские бригады”, – добавил он.
- 9 декабря в Израиль доставили первую партию вакцины от COVID-19 компании Pfizer. Самолет из Брюсселя (Бельгия) приземлился в аэропорту Тель-Авива с более чем 100 тыс доз на борту.