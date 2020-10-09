Президент Кыргызстана подписал указ об отставке правительства

Об этом сообщила пресс-служба главы государства Кыргызстана.
“Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому в соответствии со статьей 65, частями 1, 2, 3 статьи 87 конституции Кыргызской Республики, пунктом 4 части 1 статьи 13, пунктом 1 части 3 и частью 4 статьи 23 конституционного закона Кыргызской Республики “О правительстве Кыргызской Республики” принята отставка премьер-министра Кыргызской Республики Кубатбека Боронова. Правительство Кыргызской Республики также считается ушедшим в отставку”, – говорится в сообщении.
Указ вступает в силу с момента подписания, то есть с 9 октября.
Напомним, 5 октября в Бишкеке, столице Кыргызстана, начались массовые протесты из-за результатов парламентских выборов. Протестующие освободили нескольких заключенных политиков из СИЗО, штурмовали здание парламента и кабинет президента. Во время попыток разгона акции пострадали десятки правоохранителей.
- Центральная избирательная комиссия Кыргызстана признала недействительными результаты парламентских выборов, из-за которых в стране начались массовые протесты.
- 6 октября стало известно, что мэр столицы Кыргызстана – Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку.
- Также после того, как бывший премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов ушел в отставку, в стране назначили нового главу правительства – им стал освобожденный из колонии протестующими Садыр Жапаров.
- Совет безопасности Кыргызстана заявил, что местонахождение президента страны Сооронбая Жээнбекова неизвестно.