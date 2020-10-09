Президент Кыргызстана подписал указ об отставке правительства

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра и правительства страны.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства Кыргызстана.

“Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому в соответствии со статьей 65, частями 1, 2, 3 статьи 87 конституции Кыргызской Республики, пунктом 4 части 1 статьи 13, пунктом 1 части 3 и частью 4 статьи 23 конституционного закона Кыргызской Республики “О правительстве Кыргызской Республики” принята отставка премьер-министра Кыргызской Республики Кубатбека Боронова. Правительство Кыргызской Республики также считается ушедшим в отставку”, – говорится в сообщении.

Указ вступает в силу с момента подписания, то есть с 9 октября.