Об этом сообщает агентство “Синьхуа”.

“25 ноября президент Си Цзиньпин позвонил Джозефу Байдену, чтобы поздравить его с избранием на пост президента США”, – говорится в сообщении.

В своем приветственном послании Си Цзиньпин отметил, что содействие здоровому и стабильному развитию китайско-американских отношений не только отвечает национальным интересам двух народов, но и является общим ожиданием международного сообщества.

В тот же день вице-президент Ван Цишань позвонил Камалии Харрис, чтобы поздравить ее с избранием на должность вице-президента США.