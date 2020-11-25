Об этом сообщает агентство “Синьхуа”.
“25 ноября президент Си Цзиньпин позвонил Джозефу Байдену, чтобы поздравить его с избранием на пост президента США”, – говорится в сообщении.
В своем приветственном послании Си Цзиньпин отметил, что содействие здоровому и стабильному развитию китайско-американских отношений не только отвечает национальным интересам двух народов, но и является общим ожиданием международного сообщества.
В тот же день вице-президент Ван Цишань позвонил Камалии Харрис, чтобы поздравить ее с избранием на должность вице-президента США.
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