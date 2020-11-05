Президент частично признанной Республики Косово Хашим Тачи подал в отставку из-за официальных обвинений против него в военных преступлениях.

Об этом сообщает Kosova Press.

Ранее Тачи заявил, что уйдет в отставку, если против него будет подтверждено обвинительное заключение Специальной прокуратуры.

Хашим Тачи – бывший политический руководитель Армии освобождения Косово. Обвинения против него и влиятельного политика, бывшего полевого командира Кадри Весели, было выдвинуто 24 июня.

Спецпрокуратура обвинила его и других политиков в военных преступлениях и ряде преступлений против человечности: убийствах, исчезновениях людей, преследованиях и пытках.

Специальная палата Косово и суд по военным преступлениям в Гааге подтвердил заключение прокуратуры 5 ноября.