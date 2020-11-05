Об этом сообщает Kosova Press.
Ранее Тачи заявил, что уйдет в отставку, если против него будет подтверждено обвинительное заключение Специальной прокуратуры.
Хашим Тачи – бывший политический руководитель Армии освобождения Косово. Обвинения против него и влиятельного политика, бывшего полевого командира Кадри Весели, было выдвинуто 24 июня.
Спецпрокуратура обвинила его и других политиков в военных преступлениях и ряде преступлений против человечности: убийствах, исчезновениях людей, преследованиях и пытках.
Специальная палата Косово и суд по военным преступлениям в Гааге подтвердил заключение прокуратуры 5 ноября.
- Ранее сообщалось, что 13 июля президент частично признанной Республики Косово Хашим Тачи отправился в Нидерланды для участия в допросе международными прокурорами. Ему предъявили обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечества.