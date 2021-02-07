Президент Литвы назвал изменения в Конституцию, инициированные Порошенко, историческими

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал украинскую власть быть сильной на пути европейской и евроатлантической интеграции, закрепленной в Основном законе.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

“Два года назад украинский парламент проголосовал за внесение изменений в Конституцию, определив присоединение к ЕС и НАТО стратегическими целями. Это историческое решение закрепило геополитический выбор Украины. Литва поддерживает усилия Украины!” – заявил Науседа.

Он пожелал президенту Украины Владимиру Зеленскому и Украине оставаться сильными на этом пути.

Два года назад, 7 февраля 2019 года, Верховная Рада Украины приняла инициированный пятым президентом Петром Порошенко Закон “О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)”.

Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко рассказал, что нужно сделать для вступления в НАТО, и напомнил об опыте безвиза.