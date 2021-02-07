Covid-19 Украина

обновлено 07.02.2021 в 18:01

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Президент Литвы назвал изменения в Конституцию, инициированные Порошенко, историческими

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал украинскую власть быть сильной на пути европейской и евроатлантической интеграции, закрепленной в Основном законе.

Воскресенье, 7 февраля 2021, 17:56

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

“Два года назад украинский парламент проголосовал за внесение изменений в Конституцию, определив присоединение к ЕС и НАТО стратегическими целями. Это историческое решение закрепило геополитический выбор Украины. Литва поддерживает усилия Украины!” – заявил Науседа.

Он пожелал президенту Украины Владимиру Зеленскому и Украине оставаться сильными на этом пути.

Два года назад, 7 февраля 2019 года, Верховная Рада Украины приняла инициированный пятым президентом Петром Порошенко Закон “О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)”.

Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко рассказал, что нужно сделать для вступления в НАТО, и напомнил об опыте безвиза.

  • Ранее президент Владимир Зеленский в интервью американскому СМИ Axios заявил, что Украина хочет быть равноправным членом НАТО. Глава государства сообщил, что у него “к Байдену вопрос: “Почему мы до сих пор не в НАТО?”.
  • В июне 2019 года президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заверил, что стратегический курс Украины на членство в Североатлантическом альянсе остается неизменным.
Теги: Владимир Зеленский, НАТО, Петр Порошенко, Литва

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